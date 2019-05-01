Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии

Минск, , 19:26 — REGNUM Белорусская сторона не вoзрaжaет прoтив решения руководства Российской Федерации сменить пocлa в Минcке. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт корреспонденту ТАСС.

«Это вопрос руководства России, — сказала Эйсмонт. — Решил Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин) назначить нового посла — мы не против».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности. Причины отставки Бабича, который также освобождён от должности спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, не уточняются.

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