Владимир Путин сменил посла России в Белоруссии

Москва, , 21:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Бабич также освобождён от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Причины его отставки не уточняются.

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии назначен член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

О готовящемся назначении Дмитрия Мезенцева новым послом в Белоруссии ранее сегодня сообщил источник ИА REGNUM в Государственной думе. В ряде СМИ также появилась информация о том, что деятельность Михаила Бабича в должности посла, которую он занимал с августа 2018 года, вызывала недовольство как президента Белоруссии Александра Лукашенко, так и МИД России.

Кадровая перестановка происходит на фоне очередного инициированного Минском обострения российско-белорусских отношений. Ранее в апреле МИД Белоруссии обвинил Михаила Бабича в «разрушении отношений между странами».

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