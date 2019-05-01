Трамп пообещал Кубе еще более жесткие санкции

Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал ввести более жесткие санкции против Кубы, если она не прекратит поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

«Если кубинская армия и милиция немедленно не прекратят военные и другие операции, сеящие смерть и подрывающие конституцию Венесуэлы, то будет введено полное и окончательное эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня против Кубы. Надеюсь, кубинские солдаты организованно и мирно вернутся на свой остров», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля США ввели новые санкции в отношении Кубы. Эти санкции позволяют Соединенным Штатам подавать судебные иски против иностранных компаний, делающих инвестиции в республику.

Читайте ранее в этом сюжете: США включили еще пять организаций в санкционный список по Кубе