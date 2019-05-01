МИД Венесуэлы: Злопыхательства Помпео вызваны провалом переворота

Каракас, , 03:26 — REGNUM Обвинение американского госсекретаря Майка Помпео в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро связаны с провалом госпереворота, написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Комментируя заявление Помпео о том, что Мадуро якобы собирался сбежать на Кубу, испугавшись протестов, венесуэльский дипломат назвал эти словам фейком, который фактически показывает очередное фиаско Вашингтона.

«Правительству Соединённых Штатов стоит вернуться к дипломатии», — говорится в сообщении Арреаса.

Напомним, 30 апреля в Венесуэле была пресечена попытка госпереворота. В результате столкновений оппозиции с силовиками пострадали порядка 70 человек. Американская сторона активно выступает на стороне своего ставленника Хуана Гуайдо, подстрекавшего протестующих к свержению власти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что Мадуро едва не улетел на самолёте в Гавану, чтобы спастись от оппозиции. Якобы он остался в Каракасе только благодаря уговорам русских.

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