Каракас, Венесуэла, , 01:55 — REGNUM

Число пострадавших в результате столкновений оппозиции и венесуэльских военных достигло 69, заявил Густаво Дуке Саес, глава муниципалитета Чакао.

По его словам, огнестрельные ранения диагностированы у двух человек, дробью ранен 41 человек.

https://twitter.com/TVVnoticias/status/1123295300658053120

У троих диагностированы проблемы с дыханием, ещё 21 человек получил другие травмы.

Напомним, беспорядки в Каракасе начались после призыва лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо к военным перейти на его сторону и свергнуть президента страны Николаса Мадуро.

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Попытка госпереворота была подавлена. Военные применили в отношении участников беспорядков слезоточивый газ. Протесты поддержали американские власти.

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