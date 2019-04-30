Петербург на Первомай разделили на три колонны: места хватит всем

Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM В первомайском шествии по Невскому проспекту Санкт-Петербурга примут участие три колонны различных политических сил и общественных движений. Вопреки высказанным ранее опасениям, пройтись по главной городской магистрали 1 мая удастся почти всем, передает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что основное шествие будет разделено на три колонны, заранее объявил врио губернатора Александр Беглов. Это произошло уже после того, как представителям КПРФ пришел первый отказ в согласовании их маевки на Невском. Но затем Смольный передумал. В аналогичной ситуации оказались и демократы, которые тоже сначала получили отказ и пожелание отправиться в Удельный парк. Позднее комитет Смольного по законности и правопорядку свое решение по каким-то причинам изменил.

Таким образом, первой на Невский проспект выступит колонна Ленинградской федерации профсоюзов, к которой традиционно примыкают «Единая Россия», «Молодая гвардия», Общероссийский народный фронт и ряд других провластных движений. Ожидается, что в голове колонны будут шествовать спикер Заксобрания и секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров и врио губернатора Санкт-Петербурга, единоросс с 2003 года Александр Беглов.

Эта часть колонны будет формироваться с 10:00 у домов №73−75 по Невскому проспекту, у пересечения с улицей Марата. Среди лозунгов, которые выбрала Федерация профсоюзов — за справедливую экономику в интересах человека труда, за рост зарплат, полную занятость, пересмотр минимальной потребительской корзины, МРОТ без включения в него стимулирующих и компенсационных выплат, безопасность труда и установление в России справедливой пенсионной системы.

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Александр Беглов заранее объявил, что «Единая Россия» не собирается участвовать в митингах, коих 1 мая в Петербурге запланировано множество. Представители партии власти прошествуют по Невскому проспекту сразу на Дворцовую площадь, где для всех горожан и гостей города состоится праздничный концерт.

Второй колонной станет коммунистическая, на которой так настаивал депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, объявивший о губернаторских амбициях и уже разместивший свое лицо на петербургских билбордах с призывом присоединиться к нему на «маёвке».

Представители КПРФ будут собираться с 10:30 у дома №33 по Лиговскому проспекту, напротив гостиницы «Октябрьская», у станции метро «Площадь Восстания». Колонна выступит в 11:00 и пройдет по Лиговскому, Невскому проспектам, затем свернет на Большую Морскую улицу и выйдет на Исаакиевскую площадь. Там в 12:10 начнется митинг петербургских коммунистов.

Рядом с коммунистами объявили общий сбор и левые «несистемные» движения — РКРП, РОТ-ФРОНТ и другие. Они будут готовиться к шествию также с 10:30, у дома №29 по Лиговскому проспекту.

В третьей колонне соберутся парламентские и внепарламентские оппозиционеры, относящие себя к демократическому движению. Среди организаторов значатся депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник из «Партии роста», Надежда Тихонова из «Справедливой России», проект «Объединенные демократы», сторонники оппозиционера Алексея Навального, «Наблюдатели Петербурга», движения «Городская среда обитания», «Время» и другие организации. Основной темой своей маевки колонна выбрала требование честных и свободных выборов 8 сентября 2019 года. Среди лозунгов: «Свободному Петербургу — свободные выборы!», «Петербург против «Единой России!», «За сменяемость власти в Петербурге», «За свободные выборы», «Просвещенному Петербургу — просвещенную власть».

Третья колонна начнет собираться в 11:00 у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, у дома 13−15. Шествие начнется в 11:30, колонна проследует по Лиговскому, Невскому, Литейному проспектам, пересечет Литейный мост, затем по улице Академика Лебедева и улице Комсомола доберется до площади Ленина. Там запланирован митинг «за честные выборы».

Петербургские градозащитники образуют свою собственную секцию в демократической колонне. Ее сформируют, в частности, члены «Зелёной коалиции» и группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию». Вначале они подавали заявку на проход по всему Невскому проспекту, но Смольный им в этом отказал, предложив прогуляться 1 мая по дорожкам Удельного парка с 20:30 до 22:00.

В итоге градозащитники все-таки поучаствуют в шествии по Невскому, они будут замыкать третий, оппозиционный блок. Они объявили сбор с 10:30 у дома №1 по Лиговскому проспекту, начало движения — в 11:30.

Основными темами колонна выбрала защиту зелёного фонда Петербурга, сохранение культурного наследия и научных учреждений, выражение протеста против начинаний, угрожающих качеству жизни горожан, например, уплотнительной застройки.

«К колонне присоединятся защитники Исаакия, Александрино, Чесменского дворца… противники строительства мусоросжигающих заводов в черте города и другие активисты», — сообщили организаторы.

На «хвост» демократической колонне «упадут» и одни из самых заметных участников петербургских маевок — так называемые «монстранты». Ставшая традиционной ироничная «Монстрация» соберется у дома №327 по Лиговскому проспекту, старт ее движения назначен на 11:24. Участники активно обсуждают возможные лозунги, одним из самых популярных стал «Интернет — не место для дискуссий», ввиду последних нововведений в российском законодательстве.

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» 1 мая решило обойтись без громких шествий. Вместо этого они устроят маевку в Некрасовском саду с 12:00. Как объяснил глава петербургского отделения партии Сергей Малинкович, это попытка возродить советские традиционные маевки. «Собирались активисты левых сил прямо на природе, пели песни, выступали с зажигательными речами, угощали друг друга чаем, баранками», — заметил он. Впрочем, часть их товарищей все же присоединится к колонне «левых» сил на Невском проспекте.

В связи с проведением масштабных шествий 1 мая властям придется ограничить доступ транспорта к Невскому проспекту. Магистраль будет закрыта от площади Восстания до Дворцовой площади с 07:00 до 14:00. На это же время прекратится движение и по Лиговскому проспекту, от улицы Некрасова до площади Восстания.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 по ходу движения колонн будут закрывать Большую Морскую улицу и Исаакиевскую площадь, Литейный проспект, Литейный мост, улицу Академика Лебедева, улицу Комсомола и площадь Ленина.

Из-за демонстраций придется ограничить вход и выход на трех станциях метро в центре. С 8:00 до 13:00 станция «Невский проспект-1» будет закрыта на вход, с закрытием выхода на Думскую улицу, станция «Канал Грибоедова» будет закрыта на выход, а станция «Площадь Восстания-1» будет закрыта на вход.

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