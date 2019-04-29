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Профсоюзы Петербурга и Ленобласти выйдут в Первомай на Невский проспект

Политика

Всероссийская акция проходит под единым девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

Профсоюзы Петербурга и Ленобласти выйдут в Первомай на Невский проспект
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие по Невскому проспекту 1 мая 2018 г

Санкт-Петербург, 29 апреля 2019, 11:22 — REGNUM  В День международной солидарности трудящихся 1 мая Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области организует шествие по Невскому проспекту под лозунгами о справедливой экономике и такой же пенсионной системе. После шествия состоятся митинг и концерт на Дворцовой площади.

Как сообщили в Федерации, сбор участников акции начнется в 10 часов на Невском проспекте, у дома 73−75 (пересечение с ул. Марата). Начало движения колонны — в 11:00 мск.

Среди лозунгов первомайской профсоюзной акции — пересмотр минимальной потребительской корзины в сторону увеличения, МРОТ без включения в него стимулирующих и компенсационных выплат, рост зарплаты, полная занятость, гарантии безопасных условий труда и установление в России справедливой пенсионной системы.

Как добавили 29 апреля в пресс-службе Смольного, в профсоюзной колонне на Невском проспекте планируется участие членов правительства Санкт-Петербурга, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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1 мая
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