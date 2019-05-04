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Гражданство России для ЛНР, ДНР и далее повсюду?

Политика

Интересно: можно ли распространить предложение Владимира Путина о получении российского гражданства в упрощенном порядке для всех жителей Украины и на жителей Белоруссии?

Гражданство России для ЛНР, ДНР и далее повсюду?
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Паспорт гражданина РФ

Москва, 4 мая 2019, 06:46 — REGNUM  Указ об упрощении получения гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР стал историческим событием. Какие перспективы открываются в связи с этим указом не только для жителей ЛДНР, но и для прекращения гражданского конфликта на Украине, обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

За 5 лет Киев так и не вышел из состояния гражданской войны, результаты нынешнего голосования на выборах президента свидетельствуют об усталости населения этой страны от политического и социально-экономического беспредела. Украинское государство готово к распаду, и для того, чтобы предотвратить самые страшные последствия такого сценария, Россия обязана была предложить свою помощь и защиту всем, кто считает себя русскими.

По словам президента РФ, Россия готова при соответствующей работе предоставить свое гражданство всем жителям Украины. Но если такова позиция по отношению к Украине, то почему от этого процесса должна отставать, например, Белоруссия? Ведь там поддерживающих интеграцию уж никак не меньше, и украинский пример дал бы пищу для размышлений многим в Белоруссии.

Читайте статью Юрия Баранчика Упрощенное гражданство РФ важно не только для Украины, но и для Белоруссии.

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