Упрощенное гражданство РФ важно не только для Украины, но и для Белорусии

Юрий Баранчик, , 15:46 — REGNUM

На текущей неделе (24 апреля) произошло историческое событие — президент России Владимир Путин подписал Указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Донецкой и Луганской народных республик. То, ради чего Донбасс пять лет воевал с ВСУ и нацбатами, свершилось. Граждане ЛНР и ДНР теперь получат российское гражданство, а территория этих двух восточных областей окраины Русского мира станет еще ближе России. Мы анализировали этот факт в предыдущем материале — «Паспорта для жителей Донбасса: Россия переходит в наступление».

Поэтому сделанное сегодня президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что Россия готова при соответствующей работе предоставить свое гражданство всем жителям Украины, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Это то, что долгие годы необандеровской оккупации ждали не только жители ЛДНР, но и других областей Украины.

Это очень сильный ход, так как речь идет о прекращении гражданского конфликта на Украине. Давайте посмотрим. У Киева было пять лет для того, чтобы потушить пожар полыхающей гражданской войны. Но ничего для этого сделано не было. Напротив. И люди устали от творимого властью на окраине Русского мира политического и социально-экономического беспредела и на выборах в знак протеста проголосовали за комика (!), который не имеет ни дня опыта государственного управления.

И это, несомненно, говорит о том, что украинское государство подошло к черте, за которой следует его распад. А в этом случае вспыхнет вся страна. Не только один Донбасс.

В этих условиях России не остается ничего иного, кроме как предложить свою помощь и защиту всем тем, кто считает себя русскими и готов жить в соответствии с российской Конституцией и законодательством.

Защита России и достойный уровень жизни — вот что стоит за словами Владимира Путина, обращенными ко всем русским Украины. И обанкротившейся украинской власти на это ответить, прямо скажем, нечего.

Как пишет телеграм-канал «Адекват», по сути, Владимир Путин поставил ультиматум всей украинской власти:

«Чем сегодняшние слова Путина «думаем про российские паспорта всем желающим на Украине в упрощенном порядке» отличаются от не успевшей остыть новости о паспортизации Донбасса?

С Донбассом было так: полная тишина на официальном уровне в течение всего подготовительного периода, а потом раз ‑ и брейкинг. Сейчас наоборот: есть ли подготовительный период, нет ли — не разглядеть, зато анонс оглашен, и предстоящая реакция на него на сопредельной территории, несомненно, доставит ценителям отдельное удовольствие.

Кажется мне, что в совокупности со всем остальным, что Путин сказал по теме (раз и два), это было что-то вроде последнего предупреждения: или форсированно прихОдите в сознание, или мы окончательно умываем руки. И начинаем действовать в своих интересах, как мы их понимаем, так, как считаем нужным, то есть без оглядки на чьи-то отдавленные пальцы».

Очень верно в этом плане написал в своей статье «Новые санкции США: Белый дом теряет контроль над пятой колонной» постоянный автор ИА REGNUM Руслан Хубиев: «при всех достижениях на дальней дуге, ситуацию в «ближнем зарубежье», все эти вихляния местных князьков, которые почему-то думают, что извечные территории Русского мира стали их личной вотчиной, которую они могут передать по наследству, надо пресекать на корню. И работа в этом направлении началась».

Как мы видим по Украине, такое движение по возврату русских людей, да и русских территорий, поскольку куда ж люди поедут со своей земли, на которой они и их предки прожили всю свою жизнь, началось.

Но данное движение еще более верно и для жителей второй половины Союзного государства — так как в Белоруссии сторонников союза с Россией еще больше, чем на Украине, и граждане за этот выбор голосовали на референдуме, отдав более 80% голосов. Как показывают современные данные, граждан Белоруссии, которые были бы рады получить Союзное или российское гражданство, и сегодня около 80−85%.

И если этот процесс по упрощенному получению российского гражданства получит свой ход, что уже началось в ЛНР и ДНР, где уже стали формироваться очереди на получение российского гражданства, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что и жители Белоруссии зададут аналогичный вопрос — «Почему жителям Украины можно стать гражданами России, а нам нет?».

И это будет весьма справедливый вопрос, говорящий о том, что искусственно сдерживать процесс Союзной интеграции больше нельзя, так как это будет приводить к серьезному противоречию и конфликту с чаяниями белорусского народа. Нет никаких сомнений в том, что если сегодня жители республики получат возможность в упрощенном порядке получать российское гражданство, то очереди в российские консульства будут на порядок больше, чем в Донецке и Луганске.

Поэтому в республике, думаю, люди будут с большим интересом следить за тем, как будет решаться вопрос с предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке жителям ЛНР и ДНР, а затем и жителям других областей Украины. И если этот процесс наберет свой ход, в чем нет никаких сомнений, то и в Белоруссии многие задумаются над тем, как получить российское гражданство в упрощенном порядке.