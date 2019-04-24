В Кремле рассказали, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Москва, , 14:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин будет выстраивать отношения с новой украинской властью и победившим на выборах президентом Украины Владимиром Зеленским с учетом конкретных заявлений и действий Киева, заявил 24 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на языке дипломатов это называется эвентуальные рассуждения, однако они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как отношения между Россией и Украиной.

«Именно на основании вот этих заявлений конкретных и действий [Владимир Путин] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которых победил Владимир Зеленский (73,22% голосов). Процедура инаугурации должна состояться не позднее 31 мая.

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