В Японии официально объявили об отречении Акихито от престола

Токио, , 11:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола, сообщает 30 апреля NHK.

«Его Величество в соответствии с положениями специального закона сложил свои полномочия», — заявил в своем послании Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, отречение 85-летнего императора от престола связано с состоянием его здоровья и возрастом. Императором Японии станет наследный принц, старший сын Акихито Нарухито.

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