Вторник, 30 Апреля 2019 года
11:04:18 МСК

В Японии официально объявили об отречении Акихито от престола

Политика

В соответствии с положениями специального закона

Токио, 30 апреля 2019, 11:02 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от престола, сообщает 30 апреля NHK.

«Его Величество в соответствии с положениями специального закона сложил свои полномочия», — заявил в своем послании Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, отречение 85-летнего императора от престола связано с состоянием его здоровья и возрастом. Императором Японии станет наследный принц, старший сын Акихито Нарухито.

Читайте также: Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить