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Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору

Политика

Церемония отречения от престола императора Японии начнется 30 апреля

Вашингтон, 30 апреля 2019, 09:00 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я и первая леди страны выражаем сердечную признательность Его величеству императору Акихито и его супруге, императрице Митико», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 апреля, в Токио начнется церемония отречения от престола императора Японии Акихито. После церемонии императором станет наследный принц, старший сын Акихито Нарухито. Отречение 85-летнего императора от престола связано с состоянием его здоровья и возрастом.

Читайте ранее в этом сюжете: Акихито 30 апреля отречётся от престола

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