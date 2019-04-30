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Facebook впервые дала учёным доступ к своим закрытым данным

Политика

Анализировать их будут 60 экспертов из 11 стран мира

Facebook впервые дала учёным доступ к своим закрытым данным
geralt
Facebook

Вашингтон, 30 апреля 2019, 08:21 — REGNUM  Facebook впервые предоставила доступ к закрытым данным ученым, которые будут исследовать различные вопросы, в том числе вопрос о влиянии соцсетей на выборы. Соответствующее объявление было опубликовано 29 апреля на сайте компании.

Соцсеть даст 60 экспертам проанализировать данные, собранные в период с января 2017 года по февраль 2019-го. Отмечается, что в исследовании примут участие представители 30 научных центров из 11 стран.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook. Причиной послужило то, что соцсеть собирала данные с электронных кошельков её пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура США начала расследование в отношении Facebook

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