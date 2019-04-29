В Израиле намерены ввести налог на доход интернет-гигантов

Иерусалим, , 12:58 — REGNUM В Израиле могут ввести дополнительный налог на доход интернет-гигантов, работающих в стране. По сообщениям израильского информационного бизнес-портала Globes, соответствующий план реформы налогообложения налоговое управление Израиля представит новому министру финансов страны.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день введение подобного налога является общемировой тенденцией. Не исключено, что таким интернет-гигантам как Google и Facebook придется заплатить в Израиле миллионы долларов налогов. Налоговое управление Израиля планирует обложить налогом от 3 до 5% оборота компаний.

Однако окончательное решение будет принято новым министром финансов. Кто возглавит финансовое ведомство в новом правительстве, пока неизвестно.