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«Историческое событие»: в КНДР показали фильм о визите Ким Чен Ына в Россию

Политика

В фильме показываются фрагменты пребывания Ким Чен Ына во Владивостоке и его встречи с президентом России Владимиром Путиным

Пхеньян, 29 апреля 2019, 11:26 — REGNUM  Центральное телевидение КНДР показало документальный фильм о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Фильм длится 50 минут, в нем показываются фрагменты пребывания Ким Чен Ына во Владивостоке и его встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Это историческое событие проложило путь к дальнейшему укреплению отношений сотрудничества, как того требует новая эпоха и новые обстоятельства», — отмечается в ленте.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию 24 апреля. На следующий день во Владивостоке состоялась его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав двух государств были посвящены состоянию и перспективам межгосударственных отношений. По итогам встречи Путин заявил, что стороны остались довольны состоявшимся разговором.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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