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Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Политика

Предложение было принято

Владивосток, 26 апреля 2019, 01:44 — REGNUM  Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Путин предложение северокорейского лидера принял.

Напомним, Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом. 25 апреля прошла его встреча с Путиным во Владивостоке.

Темой стало обсуждение двусторонних отношений, проблемы Корейского полуострова, вопросы ядерной программы Северной Кореи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин назвал северокорейского лидера «открытым» человеком, Ким Чен Ын, по его словам, ведёт свободную дискуссию по всем вопросам».

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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