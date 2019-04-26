Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Владивосток, 26 апреля 2019, 01:44 — REGNUM Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Путин предложение северокорейского лидера принял.
Напомним, Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом. 25 апреля прошла его встреча с Путиным во Владивостоке.
Темой стало обсуждение двусторонних отношений, проблемы Корейского полуострова, вопросы ядерной программы Северной Кореи.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин назвал северокорейского лидера «открытым» человеком, Ким Чен Ын, по его словам, ведёт свободную дискуссию по всем вопросам».
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