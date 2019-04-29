Для России не имеет значения, кто президент Украины — опрос

Москва, , 11:20 — REGNUM Накануне выборов в Украине 30% граждан РФ очень внимательно следили за президентской гонкой. Наблюдали без особого внимания 38%, совсем не следили 29% Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Тех кто внимательно следили за президентской гонкой на Украине, считали, что предпочтительнее победа Владимира Зеленского (31%). Хотели победы Петра Порошенко 2% российских граждан, 13% затруднились ответить.

По мнению большинства жителей России (55%), «для России не имеет значения, кто победит на выборах президента Украины»

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1625 человек старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в штабе избранного президента УкраиныВладимира Зеленскогосчитают возможным досрочный роспуск Верховной рады с учётом того, что в парламенте нет коалиции.

Подробнее: В штабе Зеленского считают возможным досрочный роспуск Верховной рады