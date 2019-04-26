В штабе Зеленского считают возможным досрочный роспуск Верховной рады

Киев, , 23:41 — REGNUM В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского считают возможным досрочный роспуск Верховной рады с учётом того, что в парламенте нет коалиции. Об этом 26 апреля заявил представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

«Роспуск возможен, так как по состоянию на сегодняшний день коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, их там меньше 226», — отметил Разумков.

По его словам, спикеру Верховной рады Андрею Парубию уже неоднократно направлялись запросы о предоставлении поимённого состава коалиции, однако ответа на них не поступало. Между тем в соответствии с украинским законодательством отсутствие коалиции может быть одним из оснований для роспуска парламента.

Напомним, ранее сегодня ЦИК Украины сообщил о намерении официально огласить результаты президентских выборов 30 апреля. Инаугурация избранного президента должна будет состояться в течение месяца с этого момента.

Очередные выборы в Верховную раду предстоят в октябре 2019 года, а полномочия украинского парламента по закону могут быть досрочно прекращены не позднее чем за полгода до выборов.

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