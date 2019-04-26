В апреле ВСУ потеряли 21 боевика убитыми — Безсонов

Донецк, , 15:48 — REGNUM С начала апреля 2019 года ВСУ потеряли ранеными и убитыми 71 боевика, заявил 25 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«По имеющейся у нас информации, за апрель этого года потери украинских вооружённых формирований на донецком, горловском и мариупольском направлениях составили: 21 погибший, 48 раненых и травмированных боевиков», — рассказал он.

Представитель Народной милиции уточнил, что боевые потери украинских военных составили 12 убитых и 31 раненых. Остальные погибли и получили ранения вследствие бытовых травм, неосторожного обращения с оружием, а также в ходе вооружённых стычек между подразделениями.

Безсонов отметил, что командование ВСУ скрывает настоящие масштабы потерь — по их официальным данным в апреле погибли 9 человек и 34 получили ранения.

Читайте также: При попытке проникнуть в ДНР украинские диверсанты подорвались на мине