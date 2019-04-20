При попытке проникнуть в ДНР украинские диверсанты подорвались на мине

Донецк, , 01:29 — REGNUM Несколько украинских военных подорвались на минах при попытке попасть на территорию ДНР, заявил Даниил Безсонов, глава пресс-службы управления народной милиции ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

Это произошло вечером 19 апреля при движении групп ВСУ в направлении села Октябрь (ДНР). В каждой из диверсионно-разведывательной групп было по 10 — 12 человек.

«Часть сил горе-диверсантов вышла на минное поле, — уточнил Безсонов. — В результате подрыва трое украинских боевиков погибли, ещё двое получили ранения».

На этом потери ВСУ не закончились, поскольку ещё четыре диверсанта погибли и пятеро были ранены при попытке эвакуации раненых и убитых на минном поле. По состоянию на 19:00 мск, один украинский военный продолжал находиться на месте подрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Безсонов назвал потери бойцов ДНР при попытке ВСУ проникнуть на территорию республики: погибли трое ополченцев.

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