Глава МИД Украины обсудит закон о языке с венгерским коллегой

Киев, 26 апреля 2019, 15:22 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит закон о тотальной украинизации с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом Климкин заявил во время брифинга, сообщило 26 апреля информационное агентство УНИАН.
«Я считаю, что наши венгерские партнёры сознательно выбрали линию на конфронтацию», — отметил он.
Климкин отметил, что встретится с Сийярто через две недели в Брюсселе.
«Этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, а не как, в любом случае, ограничение чьих-то прав», — считает глава МИД Украины.
Чиновник убеждён, что Украине и Венгрии придётся провести непростой, но продуктивный разговор.
Напомним, Верховная рада Украины приняла закон о тотальной украинизации всех сфер жизни страны. Закон предусматривает создание «языковых» структур контроля за его исполнением, а также штрафы за использование неукраинского языка.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Венгрии осудил новый украинский закон, а также выразил надежду, что после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский его отменит.
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