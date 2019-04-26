Будапешт осудил украинский закон о языке

Будапешт, , 04:17 — REGNUM Украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» неприемлем, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Hurado.

Он отметил, что нововведение отнюдь не безразлично Будапешту, поскольку затрагивает венгерскую общину. Сийярто упомянул заявление Зеленского, которое оставляет повод надеяться на пересмотр закона.

Напомним, депутаты Верховной рады 25 апреля проголосовали за закон, согласно которому украинских госслужащих, а также ещё ряд категорий граждан обязали говорить на работе исключительно по-украински.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что закон будет проверен и, может быть, скорректирован после его инаугурации, поскольку принят не на основе консенсуса, с большими разногласиями.

Читайте подробнее: Зеленский назвал закон о языке «заложником политической риторики»

Читайте ранее в этом сюжете: Соседи Украины возмутятся принятием «языкового закона» — депутат Рады