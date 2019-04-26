Законом о языке Украина поставила на саму себя новый капкан

Станислав Стремидловский, , 12:59 — REGNUM

Будапешт жестко и решительно воспринял состоявшееся вчера, 25 апреля, голосование в Верховной раде Украины по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Использование украинского языка становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания и не только. Предполагается введение экзамена для чиновников, а также штрафов за нарушение правил, последнее, правда, ждет провинившихся только спустя три года после принятия закона. «За» проголосовали 278 депутатов. Теперь он ждет подписания президентом.

Практически сразу последовало заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он назвал принятый закон «неприемлемым», нарушающим права венгерского сообщества на Закарпатье, вызванный к жизни «духом Петра Порошенко, который проводил антивенгерскую политику». Сийярто отметил, что все надежды возлагаются на нового президента Украины. Возможно, что с Владимиром Зеленским удастся найти взаимопонимание, «восстановить дружеские отношения между Венгрией и Украиной». Здесь Будапешт во многом сработал синхронно с Москвой. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в отношении нового закона: «По своей сути он является законом о принудительной, фактически тотальной украинизации. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка и языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни… Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубит раскол украинского общества и еще больше отдалит перспективы урегулирования переживаемого Украиной кризиса».

Венгрия, похоже, настроена очень серьезно и воспринимает проблему комплексно. Известный венгерский публицист, один из основателей правящей партии «Фидес» (Fidesz) Жолт Байер, ранее заявлявший о недопустимости нарушения прав «закарпатских венгров, местных русских или румын», выступил с манифестом на страницах ведущей национальной газеты Magyar Nemzet. В нем он называет Украину страной, которая является «фаворитом Запада», желающего «скупить их землю, приватизировать их полезные ископаемые (природный газ), чтобы американский истеблишмент (сын бывшего вице-президента США) зарабатывал миллиарды в советах директоров соответствующих украинских государственных компаний». Комментируя принятый «закон о языке», он пишет, что «даже Чаушеску не посмел такого сделать» (венгры в Румынии давно ведут борьбу за свои права, сталкиваясь с языковыми проблемами и покушениями на идентичность со стороны Бухареста — С. С.). Поэтому Венгрия должна блокировать любые действия украинцев, «если надо, то идя против всего мира».

Языковая проблема в данном случае тесно соприкасается с проблемой сохранения территориальной целостности Украины. Дело в том, что закарпатские венгры не просто соотечественники для Венгрии, они еще и ее граждане, которых положено защищать. Если Киев не в состоянии обеспечивать права закарпатских венгров, что же остается Будапешту? В день, когда украинские депутаты голосовали за «закон о языке», в венгерской столице проходила международная конференция с участием специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера. Присутствовавшие на ней председатель комитета Государственного собрания Венгрии по иностранным делам Жолт Немеет и глава Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ), депутат Верховной рады Украины Ласло Брензович единодушно оппонировали американскому дипломату, призывавшему Будапешт не препятствовать участию Киева в мероприятиях Европейского союза и НАТО.

«Хотя все выступавшие надеялись на более мирное будущее для Украины, они не нашли никаких признаков, за которые можно было бы уцепиться», — констатирует венгерский портал 444. Издание напомнило, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской Народных Республик получить российское гражданство в ускоренном порядке, что «может привести к полному отделению территории под названием ДНР и ЛНР, и американцы считают это очень серьезным шагом», а «большинство ораторов были обеспокоены тем, что до осенних парламентских выборов президент и война в Верховной раде могут блокировать внутреннюю политику Украины, пока неясно, что будет дальше». С принятием «закона о языке» создается и новая потенциально конфликтная точка — Галичина (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), политические элиты которой ни за что не пойдут на его смягчение или отмену. Но если на Украине вслед за Востоком появится «горячая» зона и на Западе, что ждет страну?

Напомним, что Путин, комментируя подписанный им указ, сказал важные вещи: «Это странно, что у кого-то вызывают решения подобного рода негативную реакцию. И вот почему. Потому что, например, Польша уже в течение многих лет — чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года — выдает карты поляка. То же самое, даже больше: выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния (соответственно венграм, румынам, полякам). В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров, или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств (родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений)? Я здесь не вижу ничего необычного. Более того, когда другие страны, соседи Украины, в течение многих лет уже это делают, почему Россия не может этого делать, тем более что люди, проживающие на территориях Донецкой Республики или Луганской Республики, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины?».

Это означает, что решения, пригодные для обеспечения прав русских на Украине, пригодны в равной степени для поляков, румын или венгров. Таким образом, начинает вырисовываться тенденция, когда проблема реализации Минского процесса уступает место проблеме иного качества, требующего, возможно, нового формата, в котором будут задействованы уже Россия, Венгрия, Румыния и Польша. Не исключено, что Будапешт к этому уже готов. Посмотрим, когда подтянутся остальные.