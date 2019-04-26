Быть гражданином России для США — уже преступление: премьер-министр Чечни

Грозный, , 13:55 — REGNUM У Госдепа всегда было «особое» отношение к команде Кадырова из-за того, что она смогла победить терроризм в Чечне и делает успехи в развитии экономики региона. А санкции США и то, что список лиц, в отношении которых они постоянно вводятся, лишь демонстрируют слабость США. Такое мнение высказал премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, которому США запретили въезд в страну.

«То, что с каждым днем санкционный список США пополняется, говорит об абсолютной его беспомощности и правильности политического курса руководства России, в частности Чеченской Республики. Мы будем и дальше служить на благо нашей Отчизны, ее народов, укреплять ее мощь и независимость», — заявил Хучиев в эфире ЧГТРК «Грозный».

По мнению председателя правительства Чечни, попавшего под санкции США, «быть гражданином великого суверенного, независимого от политики Запада, государства, каким является Россия, для Госдепартамента США — это уже преступление».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля США объявили о запрете на въезд в страну для премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его супруги. По мнению Госдепа, председатель правительства северокавказской республики замечен в нарушении прав человека, а именно — в пытках.

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