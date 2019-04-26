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МИД пообещал ответить на санкции в отношении премьера Чечни Муслима Хучиева

Политика

Внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий в связи с новыми американскими санкциями

Москва, 26 апреля 2019, 11:26 — REGNUM  Новые санкции властей США по отношению к российским гражданам лишь продолжают обострение российско-американских отношений. МИД России пообещал ответить на них соответствующим образом. Так, 26 апреля прокомментировало ведомство запрет США на въезд в страну премьер-министру Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге.

«Объявленное в Вашингтоне решение о запрете на въезд в США председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева и его супруги отражает курс на дальнейшее обострение российско-американских отношений», — говорится в комментарии МИД.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в своем решении Госдеп прибег к «беспринципному методу коллективной ответственности, распространяющейся на членов семьи неугодного им государственного деятеля».

В комментарии Департамента информации и печати МИД России подчеркивается также, что такими способами власти США рассчитывают «оказать еще больший нажим на нашу страну», однако «постоянное введение санкций выставляет его (Вашингтон) во всё более неприглядном свете».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что США запретили въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой. Причиной якобы стали «грубые нарушения прав человека», допущенные премьер-министром. Госдепартамент США сообщил, что «располагает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиева к пыткам».

Читайте ранее в этом сюжете: США закрыли въезд для председателя правительства Чечни

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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