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США закрыли въезд для председателя правительства Чечни

Политика

Санкции введены для него якобы в связи с его причастностью к пыткам

Вашингтон, 25 апреля 2019, 20:27 — REGNUM  Премьер-министр Чечни Муслим Хучиев и его жена Сапият Шабазовой не смогут теперь поехать в США. Власти этой страны запретили им въезд в связи с «грубыми нарушениями прав человека» председателем правительства Чеченской Республики.

В документе Госдепартамента США сказано, что ведомство «располагает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиева к пыткам». При этом, согласно правилам, запрет распространяется и на членов семьи уличенного в нарушении прав человека.

Напомним, ранее, санкциям США был подвергнут глава Чечни Рамзан Кадыров. Ему въезд в страну был запрещен еще в декабре 2017 года. Чеченского лидера включило в санкционный «список Магнитского» министерство финансов США также якобы из-за нарушения прав человека.

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