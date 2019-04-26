В Киргизии 200 человек митингуют против разработки урановых месторождений

Бишкек, , 13:23 — REGNUM На главной площади столицы Киргизии сегодня, 26 апреля, состоялся митинг против исследования и разработки урановых месторождений, расположенных на территории республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в акции протеста принимают оппозиционные политики, гражданские активисты, экологи, представители общественных организаций, а также рядовые киргизстанцы — всего около 200 человек.

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Митингующие держат плакаты и транспаранты с лозунгами «Кыргызстан не свалка для держав!», «Мы против урана!», «Нет урану! Нет торпедам!», «Stop uranum!» и другими надписями на русском и киргизском языках.

Протестующие подчеркивают, что их не устраивает предложенный правительством временный мораторий на геологические исследования и разработку урановых месторождений Киргизии, а потому требуют от властей дать госкомитету промышленности, энергетики и недропользования поручение отозвать все ранее выданные лицензии на подобные работы.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился приостановить работы на расположенном в Иссык-Кульской области урановом месторождении «Таш-Булак» — до завершения экологической экспертизы.

По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии отозвал лицензию у компании «ЮрАзия» на геологоразведку урановых залежей на Кызыл-Омпольской площади.