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МИД: Москва обеспокоена судьбой основополагающего акта Россия — НАТО

Политика

Нацеленное на Западные Балканы расширение НАТО угрожает шаткой стабильности в регионе

Москва, 26 апреля 2019, 12:30 — REGNUM  Москва обеспокоена судьбой основополагающего акта Россия — НАТО, заявил 26 апреля глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«У нас серьезную тревогу вызывает судьба основополагающего акта Россия — НАТО, особенно в свете ведущихся переговоров между Вашингтоном и Варшавой относительно развертывания крупного американского контингента», — цитирует РИА Новости Келина.

По его словам, расширение Североатлантического альянса, нацеленное на Западные Балканы, угрожает шаткой стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может ответить асимметричными мерами на действия стран НАТО у своих границ. По его словам, ответные меры последуют своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

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Обострение отношений России и НАТО
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