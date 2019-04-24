Шойгу предупредил НАТО об асимметричном ответе РФ

Москва, , 10:42 — REGNUM Россия может ответить асимметричными мерами на действия стран НАТО у своих границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.

Шойгу указал на стремление альянса выставить Россию основной угрозой Западу. Эта доминанта основана на принципе — сами придумали угрозу и сами себя ею пугают, отметил он.

Министр напомнил о практических действиях НАТО, например, освоении военной инфраструктуры вблизи российских границ или усилении активности в Чёрном и Балтийском морях. Это ведет к росту напряженности и требует адекватного ответа российской стороны.

Шойгу подчеркнул, что ответные меры последуют своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, чтовоенно-морским силам НАТО не удастся и пяти минут продержаться в Чёрном море против России. Чёрное море он назвал «местом уничтожения», а не местом, где сегодня можно сражаться.

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