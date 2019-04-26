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КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь осужденному студенту

Политика

Неизвестно, выполнила ли американская сторона взятые обязательства

КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь осужденному студенту
Иллюстрация: Wikipedia.org
Отто Уормбир в КНДР

Вашингтон, 26 апреля 2019, 11:04 — REGNUM  Власти КНДР предъявили администрации Соединенных Штатов счет на $2 млн за уход за американским студентом Отто Уормбиером, который впал в кому в северокорейской тюрьме, сообщается The Washington Post.

Отмечается, что в 2017 году в Пхеньян прибыл сотрудник Госдепа США Джозеф Юн для эвакуации студента. В свою очередь представители КНДР передали ему документ, согласно которому Вашингтон брал на себя обязательства оплатить расходы на пребывание Уормбиера в тюремной больнице в размере $2 млн.

В итоге глава Белого дома Дональд Трамп дал указание оплатить счет, после чего студента передали американской стороне. Однако, пишет издание, в течение 2017 года счет не был оплачен. Также сейчас неизвестно, выполнила ли американская сторона взятые обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Уомбиер был приговорен в 2015 году к 15 годам лишения свободы за то, что сорвал агитационный плакат. В тюрьме он пробыл один год, после чего серьезно заболел. Власти США добились освобождения студента, но спасти ему жизнь не сумели. В конце декабря 2018 года федеральный суд США обязал КНДР выплатить $501 млн за смерть американского студента.

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США и КНДР
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