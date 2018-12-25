Суд США обязал КНДР выплатить $501 млн за смерть студента

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Федеральный суд США обязал КНДР выплатить $501 млн за смерть американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы, сообщает 25 декабря Al Jazeera.

Молодой человек скончался в июне 2017 года после пребывания в тюрьме в Северной Корее, куда он был помещен по обвинению в действиях, направленных против государства.

Вомбиер был приговорен к 15 годам лишения свободы за то, что сорвал агитационный плакат. В тюрьме он пробыл один год, после чего серьезно заболел. Власти США добились освобождения студента, но спасти ему жизнь не сумели.

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