Ким Чен Ын завершит визит в Россию раньше запланированного срока

Владивосток, , 06:48 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уедет из столицы Дальнего Востока раньше, чем планировалось. Его бронепоезд отправится из Владивостока сегодня, 26 апреля. Программу пребывания пришлось сократить, пояснили организаторы корреспонденту ИА REGNUM.

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Как пояснили в оргкомитете, предполагалось, что северокорейский лидер пробудет во Владивостоке несколько дней и уедет 27 апреля. Но планы поменялись, и пришлось повестку корректировать на ходу.

«Отправление поезда Ким Чен Ына с железнодорожной станции Владивосток назначено ориентировочно на 15:00 местного времени на пятницу, 26 апреля», — пояснили организаторы.

Так, лидер КНДР должен был в 10 часов принять участие в церемонии возложения венка к мемориалу Боевой славы Тихоокеанского флота. Меропритие перенесли на два часа позже.

Также планировался торжественный приём в пригороде, посещение океанариума на острове Русский и Приморского Мариинского театра с показом «Спящей красавицы».

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля. Переговоры Путина и Ким Чен Ына шли более трёх часов.