Владивосток, , 13:54 — REGNUM

Информация о результатах переговоров глав России и КНДР, и встречи с руководством КНР и Соединённых Штатов, будет предоставлена сотрудникам СМИ. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин, обсуждая во время своего брифинга предстоящий саммит во Владивостоке.

По его словам, «позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров». Комментируя предстоящие переговоры, Владимир Путин подчеркнул: «Здесь нет никаких секретов».

Как отметил глава РФ, взгляды России и КНДР на максимальную открытость в данном вопросе совпадают.

«Более того, Ким Чен Ын сам просил нас проинформировать американскую сторону о своей позиции», — заявил президент РФ.

По его словам, Соединённые Штаты должны быть в курсе «тех вопросов, которые у него возникают в связи с процессами, которые происходят на Корейском полуострове и вокруг него».

Этот подход Российской Федерации распространяется на всех участников переговорного процесса, который начнется завтра в Пекине, обсуждением важных вопросов с руководством Китайской Народной Республики, сообщил Путин.

«Но также открыто и откровенно мы будем обсуждать сегодняшнюю встречу и с американским руководством», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля во Владивостоке, проведены переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном. Встреча первых лиц продлилась три с половиной часа.

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