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Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более трех часов

Политика

Лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля

Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более трех часов
stephan
КНДР

Владивосток, 25 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке, продлились три с половиной часа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, около двух часов главы государств беседовали тет-а-тет, а затем продолжили встречу с участием представителей делегаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля. После церемонии встречи северокорейский лидер отправился на остров Русский.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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