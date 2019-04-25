Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более трех часов

Владивосток, , 11:42 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке, продлились три с половиной часа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, около двух часов главы государств беседовали тет-а-тет, а затем продолжили встречу с участием представителей делегаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля. После церемонии встречи северокорейский лидер отправился на остров Русский.

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