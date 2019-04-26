Кургинян: Зеленский не может войти во власть без своей банды и боевиков

Москва, , 04:08 — REGNUM Машина передачи власти к новому президенту на Украине работает не так, как она должна работать в демократическом обществе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Она работает очень просто: «покажи мне, что ты есть, покажи свою банду, своих боевиков, свою улицу, своё что-то еще, давай, выводи, и мы посмотрим, кто сильнее». То есть легитимация президента происходит не у урн, при любом количестве голосов, а только с добавлением других, не электоральных факторов», — заявил Кургинян, поясняя, откуда берутся все проблемы избранного президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, для того, чтобы Зеленскому полноценно войти во власть и удержаться там, нужно ломать всю систему, на что у Зеленского нет ни воли, ни силового аппарата, а значит Украину ждет поляризация на фоне разочарования на прорусскую часть и на антирусскую часть.

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Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Украины комик Владимир Зеленский обвинил украинский ЦИК в затягивании подведения итогов выборов для того, чтобы затянуть его вступление в должность президента Украины и предотвратить роспуск Верховной Рады.

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