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Зеленский обвинил украинский ЦИК в затягивании подведения итогов выборов

Политика

ЦИК намеренно затягивает вступление его в должность президента Украины, чтобы предотвратить роспуск Верховной рады

Киев, 26 апреля 2019, 01:49 — REGNUM  Украинский актер Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, обвинил ЦИК страны в намеренном затягивании официального подведения итогов выборов. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Победа есть, а полномочий нет. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная рада могла затянуть назначение даты инаугурации», — заявил он.

Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает вступление его в должность президента Украины, чтобы предотвратить роспуск Верховной рады. По его словам, «система боится» вступления Зеленского в должность президента, что сам Зеленский расценивает как позитивный фактор.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам второго тура президентских выборов Украины, одержал победу актер Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов. В настоящее время украинский ЦИК еще не подвел официально итоги выборов, в связи с чем затягивается процесс назначения даты инаугурации Верховной радой Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Как Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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