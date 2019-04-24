Сальвини ушел от ответа на вопрос, продолжит ли работу правительство Италии

Рим, , 16:38 — REGNUM Лидер партии «Лига» вице-премьер Италии Маттео Сальвини ушел от ответа на вопрос, продолжит ли правительство свою работу, передает Il Tempo в среду, 24 апреля.

«Спросите у друзей из «Движения 5 звезд», — сказал Сальвини журналистам.

В последние дни список конфликтов между двумя партиями коалиции расширился. Его пополнили обвинения в коррупции заместителя министра транспорта Армандо Сири («Движение» требует отставки этого представителя «Лиги»), а также конфликт вокруг римской администрации («Лига» называет нынешнего мэра, представляющего «Движение», неэффективным и отказывается согласовать выделение Риму дополнительных средств).

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» после выборов в Европарламент, но только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига», «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В случае формирования правоцентристского правительства Сальвини займет пост премьер-министра.

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