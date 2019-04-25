В Совфеде предупредили Киев о риске потери Донбасса

Москва, , 14:34 — REGNUM Текущая политика в отношении Донбасса, в частности закон об украинском языке, может обернуться для Украины потерей Юго-Востока страны. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 25 апреля на встрече с участниками российско-белорусского конкурса «Союзная лига дебатов».

Украинский закон о государственном языке не оставляет места ни для русского, ни для другого языка, хотя именно по-русски говорят многие жители Украины, отметил сенатор, назвав такой шаг Киева «феноменальной глупостью». Подобные роковые ошибки создают угрозу территориальной целостности Украины, добавил он.

По словам Косачева, Киеву стоит изменить отношение к жителям Донбасса и не воспринимать их как преступников. Он привел в пример Чечню, с которой Москве удалось наладить диалог, приняв во внимание особый уклад жизни в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда Франц Клинцевич назвал бесчеловечным закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой. Он добавил, что депутат Рады собственными руками нанесли удар по территориальной целостности страны.

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