Клинцевич: Рада нанесла удар по территориальной целостности Украины

Москва, , 13:17 — REGNUM В Совфеде назвали бесчеловечным закон, принятый Верховной радой, об исключительности украинского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Приняв закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, откровенно дискриминирующий русскоязычное население и носителей других языков, депутаты Верховной рады своими собственными руками нанесли удар по территориальной целостности страны», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор возмущен тем, что если следовать букве этого закона, «то после вступления его в силу в больницах будут вправе отказать человеку в медицинской помощи даже в экстренных случаях, если он обратиться за ней на русском языке».

На этом фоне особенно лицемерным выглядит заявление официального представителя госдепартамента США, что подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным указ об упрощенном получении жителями Донбасса паспортов граждан РФ приведет к осложнению реализации Минских соглашений, полагает парламентарий.

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