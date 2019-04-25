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Нынешняя Верховная рада работает на развал Украины — Медведчук

Политика

Грядущие выборы покажут отношение общества к парламенту

Киев, 25 апреля 2019, 14:30 — REGNUM  Верховная рада приняла дискриминационный и антиконституционный закон о языке, прокомментировал решение парламента заявил председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 25 апреля на официальном сайте партии.

Нынешняя Верховная рада проводит политику антироссийской истерии и радикальной русофобии, а также имеет самую низкую поддержку народа, отметил Медведчук

«Верховная Рада VIII созыва вошла в историю как парламент, который работал на раскол страны, на раскол общества», — подчеркнул политик.

Он также выразил мнение, что на предстоящих парламентских выборах радикалы получат адекватный ответ украинского общества и будут отправлены «на свалку истории».

Как сообщало, ИА REGNUM Верховная рада Украины 287 голосами приняла закон «О языке», предусматривающий, в частности, штрафы за употребление «неукраинского» языка в различных сферах жизни, включая СМИ.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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