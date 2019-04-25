На Украине ввели штрафы за использование «иностранного языка»

Киев, , 13:05 — REGNUM Принятый Верховной радой закон об украинизации предусматривает штрафы за его нарушение, заявил 25 апреля председатель комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, сообщило информационное агентство УНИАН.

В Административный кодекс Украины внесены изменения, предполагающие, что за использование не украинского языка в сфере делопроизводства, силовых структурах, правоохранительных органах, судах и других органах государственной власти чиновников будут наказывать штрафами от 3400 до 6800 гривен (8−16 тыс. рублей).

Аналогичные «нарушения» в сфере образования, науки и культуры, а также информационных технологий, транспорта и публичных мероприятий чреваты штрафом от 3400 до 5100 гривен (8−12 тыс. рублей).

Средства массовой информации, нарушающие запрет на использование иных языков, кроме государственного, наказываются штрафом от 6800 до 8500 гривен (16−20,5 тыс. рублей).

Введение данных «норм» отложено на три года.

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