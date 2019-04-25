Четверг, 25 Апреля 2019 года
13:18:33 МСК

Путин: Ким Чен Ын — открытый собеседник

Политика

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке 25 апреля 2019 г

Путин: Ким Чен Ын — открытый собеседник
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ким Чен Ын и Владимир Путин

Владивосток, 25 апреля 2019, 13:15 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший 24 апреля во Владивосток, является интересным собеседником. Об этом сообщил журналистам президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам саммита.

«Ким Чен Ын — человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам», — сказал глава российского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке 25 апреля 2019 г. Лидеры двух стран провели переговоры в двух форматах — «один на один» и с участием членов делегаций.

Читайте также: Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

А также: Путин: Запад навязывает свои ценности угрозами и давлением

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить