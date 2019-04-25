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Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

Политика

25 апреля на острове Русский во Владивостоке встретились президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

Владивосток, 25 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Российская Федерация для КНДР является дружественным соседом. Об этом сообщил глава КНДР Ким Чен Ын по итоги переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

«Мы (представители Северной Кореи) в этот раз посетили дружественного великого соседа с большой радостью», — сказал глава государства.

Ким Чен Ын поблагодарил главу РФ за приглашение, а также от имени правительства и народа КНДР передал привет «дорогим российским друзьям».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на острове Русский во Владивостоке встретились президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Лидеры двух стран провели переговоры, которые длились в течение часа.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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