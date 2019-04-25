Франция и Германия осудили упрощение РФ выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Париж, , 13:01 — REGNUM Выдача российских паспортов жителя Донбасса подрывает усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявила посол Франции на Украине Изабель Дюмон, комментируя принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение об упрощении получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой Народных Республик.

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«Осуждаем решение России облегчить предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта», — написала дипломат в Twitter.

https://twitter.com/isabelledumont/status/1121095880302579712

Аналогичная реакция последовала и со стороны ФРГ. В МИД Германии считают, что «решение России противоречит духу и целям Минских соглашений».

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Денис Пушилин назвал указ Путина о паспортах для Донбасса глотком воздуха

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, обеспечивающий жителям Луганской и Донецкой областей Украины возможность получения российских паспортов по упрощенной процедуре. Как заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), принятое главой государства решение «соответствует курсу нашей страны по поддержке и защите соотечественников и в целом «русского мира». Он назвал получение российского гражданства «несогласными» с киевским режимом единственной возможностью защитить своё право говорить на русском языке, получить дополнительные меры социальной поддержки.

Добавим, что Киев резко осудил такое решение Москвы, назвав его «дерзким шагом» и «продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела» Украины, и призвал международное сообщество отреагировать на действия России усилением давления и новыми санкциями. В госдепе США расценили эти действия России как «провокационные».