Денис Пушилин назвал указ Путина о паспортах для Донбасса глотком воздуха

Донецк, , 01:45 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения жителей ДНР и ЛНР российского гражданства — это очередной глоток воздуха, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Данный указ для граждан ДНР это, по сути, очередной глоток воздуха, надежды», — сказал Пушилин.

Он отметил, что решение Москвы будет способствовать восстановлению права граждан республик Донбасса, которые были отобраны у них Киевом. Украина всё это время «только продолжала изолировать, считая их своими гражданами».

Глава ДНР подчеркнул, что жители Донбасса давно ждали этого решения Москвы. Люди поздравляют друг друга с этим событием, которое для них — важная веха.

«И данная дата, уверен, войдёт в историю ДНР», — сказал Пушилин.

Читайте также: Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Донбасса. Это стало поводом для очередных антироссийских высказываний из Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский требует санкционного и дипломатического давления на Россию