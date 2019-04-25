Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Путин раскрыл содержание разговора с Ким Чен Ыном

Политика

Путин и Ким Чен Ын поговорили в том числе о перспективах развития двусторонних связей

Владивосток, 25 апреля 2019, 09:45 — REGNUM  Прошедшие в формате «один на один» переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными. Об этом российский лидер заявил после завершения переговоров.

«Поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры глав двух государств начались с беседы в формате «один на один», затем консультации продолжились с участием членов делегаций. Переговоры тет-а-тет продолжались почти два часа.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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