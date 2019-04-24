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Ким Чен Ын дал первое интервью российским СМИ

Политика

Ранее с представителями иностранной прессы северокорейский лидер не общался

Ким Чен Ын дал первое интервью российским СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Владивосток, 24 апреля 2019, 15:13 — REGNUM  Глава КНДР Ким Чен Ын поделился своими впечатлениями от своего визита в Россию. Об этом он рассказал в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину. Это стало первое полноценное интервью северокорейского лидера иностранному журналисту.

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Ким Чен Ын выразил надежду, что нынешний визит будет успешным и полезным. Глава Северной Кореи рассчитывает на плодотворный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым планирует обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

По словам северокорейского лидера, начало поездки в Россию уже оставило у него тёплые впечатления.

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Добавим, что ранее Ким Чен Ын никогда не давал интервью иностранным СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 апреля, лидер КНДР прибыл в Россию с первым официальным визитом. Он приехал во Владивосток, где 25 апреля состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на своём бронированном поезде. После церемонии встречи северокорейский лидер отправился на остров Русский.

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