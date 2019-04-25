Владимир Путин и Ким Чен Ын рассказали, о чем говорили с глазу на глаз

Владивосток, , 09:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин и Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын перед расширенной частью саммита рассказали, о чем они говорили во время личной встречи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После окончания встречи, произошедшей в формате тет-а-тет, Владимир Путин и Ким Чен Ын проследовали в зал для расширенной части саммита, в которой, как и ожидалось, примут участие представители делегаций России и КНДР.

Владимир Путин, открывая совещание, отметил, что разговор прошёл в конструктивном русле.

«Разговор «один на один» прошёл в полном взаимопонимании, поговорили о перспективах развития двусторонних отношений», — сказал президент России.

В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за приглашение и за перелёт «за тысячи километров» для проведения встречи, а также отметил, что в новом столетии для решения проблемы Корейского полуострова, являющейся в настоящее время одной из важнейших тем в международной политике, должны применяться новые подходы.

Дальнейшие переговоры пройдут, по плану, в течение трёх часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 25 апреля встретились на острове Русский во Владивостоке и приступили к двусторонним переговорам, которые длились в течение часа. В приветственных речах лидеры двух государств обозначили первую в истории совместную встречу на территории России «полезной».