Забыть про Донбасс и суверенитет: какие советы дают Владимиру Зеленскому

Киев, , 13:14 — REGNUM В среду, 24 апреля, в эфире украинского телеканала ZIK военный советник Владимира Зеленского Иван Апаршин рассказал о своих политических рекомендациях новому президенту Украины: с Владимиром Путиным встречаться только при посредничестве «мощных стран» (США и Великобритании), а с лидерами ДНР и ЛНР не встречаться вообще.

Апаршин сказал, что он «не верит» Путину, зато убежден в том, что если за столом переговоров будут присутствовать представители «мощных стран», то президент России «не сможет играться». Что же касается донбасских лидеров, то Апаршин «в принципе не допускает», чтобы президент Украины мог с ними разговаривать.

Второй тезис прекрасно укладывается в логику, ранее озвученную тем же советником Зеленского. Логика эта состоит в том, что про Донбасс Украине надо забыть. Никак иначе нельзя трактовать одновременный отказ от выполнения политической части Минских соглашений и от военных действий, а теперь еще и от переговоров с донбасскими лидерами.

Потерю Донбасса, как и потерю Крыма, Зеленскому рекомендуют списать на ошибки предшественников. Ведь именно команда Петра Порошенко начала эту войну и завела ситуацию в тупик. У Зеленского есть шанс всё исправить, но цена (особый статус, пример для остальных регионов, фактическое признание своей вины) кажется его советникам чрезмерной.

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Вслед за отказом от Донбасса Зеленскому рекомендуют отказаться и от политического суверенитета. Только при таком подходе можно с порога отметать возможность прямых переговоров и советовать прятаться за широкие евроатлантические спины. И говорить, что «мы не можем остаться один на один с Россией, потому что тогда не решим проблему».

Видимо, советники Зеленского опасаются, что Путин вернет его в политическую реальность. Морок камланий исчезнет, останутся конкретные проблемы с конкретными возможными решениями. Это именно то, что и нужно гражданам Украины (не говоря уже о жителях Донбасса), но совсем не то, что нужно кураторам. Апаршин прямо дает понять, на чьей он стороне.

Интересно, что совсем недавно шестому президенту Украины дали еще один совет по поводу возможных переговоров с президентом России. Сделал это премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что в общении с Путиным следует быть «предельно честным», и добавил, что не считает, будто Зеленскому будет трудно вести переговоры с президентом России.

Вопрос, следовательно, в том, будет ли Зеленский слушать чьи-то советы, и если да, то чьи именно. Наверняка ему как раз очень хочется попробовать провести такие переговоры, тем более что президент России ему знаком. Гипотетические рассуждения о пределах его самостоятельности как раз и будут проверены этой историей.