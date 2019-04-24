Политики боятся называть жертв на Шри-Ланке «христианами» — политолог

Берлин, , 11:49 — REGNUM Общественное мнение умалчивает о том, что жертвами терактов на Шри-Ланке были именно христиане. Этому нужно положить конец, заявила немецкий журналист, политолог курдского происхождения Дюзен Теккаль в интервью газете Der Bild.

«Я потрясена тем, что так много политиков и лидеров общественного мнения не набрались смелости заявить о насилии против христиан, — сказала Теккаль. — Как будто «христиане» — запрещенное слово, будто не было никаких жертв-христиан. Что за недостойное лавирование! Нужно положить этому конец».

По ее мнению, христиане должны осуждать теракты против мусульман, и наоборот.

«Объятия и другие формы самоотречения на фоне насилия — не вариант. Мы должны четко, точно назвать, кто был преступником, а кто был жертвой. А в этом случае жертвами были христиане», — добавила она.

Многие средства массовой информации обратили внимание на то, что бывший президент США Барак Обама и бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон в своих публикациях назвали погибших не христианами, а «почитателями Пасхи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к «искренности» в борьбе с террористической угрозой. Напомним, к 24 апреля число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 359.

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